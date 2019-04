Toscana, Bergamini (FI): “29 grandi opere incompiute , 6mld bloccati”

In tutta Italia, invece, bruciati 36 miliardi.

“L’Italia è bloccata. Ci sono 600 cantieri in tutto il territorio nazionale che sono interrotti, si sono bruciati 36 miliardi. Ci sono 620.000 posti di lavoro che sono venuti a mancare a causa della decisione suicida di bloccare i cantieri e 120.000 aziende” che hanno chiuso. Lo ha detto a Firenze Deborah Bergamini, responsabile dipartimento nazionale trasporti di Forza Italia, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio sul tema delle grandi opere bloccate. L’iniziativa, è stato spiegato, parte dalla Toscana ma poi si estenderà a tutte le altre regioni.

“Le infrastrutture – ha continuato – consentono una crescita della produttività, dello sviluppo economico: il Paese non può farne a meno. Aspettiamo questo decreto sblocca-cantieri che viene promesso al paese di settimana in settimana e rimandato al paese di settimana in settimana. Senza questo decreto noi consegniamo l’Italia al Medioevo”.

“La Toscana sta pagando un prezzo altissimo, molti cantieri sono bloccati. Nella regione ci sono oltre 6 miliardi di opere pubbliche già finanziate ma bloccate. Queste opere, 29 in totale, potrebbero interessare circa 90mila posti di lavoro”. Tra le opere incompiute, la Terza Corsia dell’A1, la Terza Corsia dell’A11 tra Firenze e Pistoia, l’Alta Velocità a Firenze, la Tirrenica, per arrivare al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca, alla Darsena Europa di Livorno e agli interventi nel porto di Piombino.

Deborah Bergamini ha parlato anche di Firenze: “Nessuno può negare”, ha detto, che la Foster “sia una voragine ferma. Noi fin dall’origine siamo sempre stati perplessi perché ritenevamo che ci fossero modi meno invasivi per garantire a Firenze la centralità” di cui ha bisogno “sullo snodo ferroviario dell’Av. Pensavamo che le soluzioni ci fossero in superficie. Il Pd in questi lunghissimi anni ha cambiato idea mille volte, lo stesso Nardella ha cambiato idea. Si chiariscano le idee visto che sono loro che governano da decenni”.