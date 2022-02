Firenze, movida. “fenomeno degenerato, Comune inerte e sordo a istanze cittadini”

Così il comitato Manoiquandosidorme in un comunicato sui recenti episodi che hanno nuovamente messo sotto i riflettori la questione della movida a Firenze. “Giovani e giovanissimi sono consegnati alla speculazione avida di spacciatori di alcol e droga”

Il fenomeno della movida nel centro di Firenze “sta degradando. Il tema è che c’è una generazione incapace di socializzare senza la mediazione dello sballo notturno e come l’assenza di alternative valide nella città abbia consegnato giovani e giovanissimi alla speculazione avida di spacciatori di alcol e droga. Il ripristino della legalità è ormai improcrastinabile, ma non si può prescindere dall’offrire, alle nuove generazioni, alternative valide e spazi idonei.

In questo degrado le autorità fiorentine sembrano sorde alle istanze dei cittadini”, “mute ed incapaci di dare soluzione ad un problema, che ormai va oltre il rispetto della legalità, ma soprattutto riguarda il futuro e la salute fisica e mentale di una intera generazione di giovani”. Così il comitato Manoiquandosidorme.

“Questo è il tema forte che emerge nel degrado fiorentino – aggiunge il comitato in una nota – e di fronte a cui l’amministrazione Nardella appare inerte, sorda e muta. Incredibilmente muta”. “Basta andare nelle piazze principali della movida – prosegue il comitato – per capire che siamo ben oltre il tema dell’invasione dei tavolini e dei micro-locali da asporto, che trasformano in locale intere piazze ed intere strade, senza pagare un centesimo di oneri concessori per occupazione di suolo pubblico, scaricando tutti i costi della loro pulizia, sull’intera città di Firenze”. Inoltre, si legge ancora, “il pronto soccorso degli ospedali fiorentini è ingolfato da giovanissimi in delirio alcolico ed anche questo costo è pagato da tutta la comunità sia in termini economici che di efficienza del servizio”.

Per il comitato “rimane forte il tema del disagio giovanile, che il covid ha profondamente aggravato e che non può essere certo gestito con l’alcolismo dilagante e la fuga nella notte. Veramente pensiamo di risolvere la socializzazione dei giovani, consegnandoli indifferenti alla cosiddetta movida?”.