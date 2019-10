Firenze: minorenni lanciano sassi su strada, denunciati

I militari della stazione dei carabinieri forestale di Ceppeto – Sesto Fiorentino, nel comune di Vaglia (Firenze), al termine di una rapida indagine hanno accertato che quattro minorenni sono saliti sul tetto dell”ex sanatorio Banti, struttura in stato di abbandono il cui accesso è vietato da cartelli e da rete metallica elettrosaldata perimetrale, nella frazione di Pratolino a Vaglia.

Lanciavano sassi sulla strada per gioco dal tetto di un ex ospedale, una struttura da tempo fatiscente, al passaggio di auto e persone. I carabinieri hanno identificati quattro minorenni, che poi sono stati denunciati.

Dal tetto i ragazzini hanno gettato pietre sulla strada mentre transitavano auto e persone e sul piazzale sottostante, creando “grave pericolo per l”incolumità pubblica”. Dopo averli avvistati in azione, i militari hanno rintracciato i minori mentre cercavano di allontanarsi velocemente dal retro dell”immobile e, dopo l”accompagnamento in caserma, li hanno identificati compiutamente affidandoli successivamente ai rispettivi genitori.

Si tratta di studenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, residenti nei comuni limitrofi, che, approfittando di uno sciopero scolastico, non hanno pensato di meglio che fare questa bravata che gli è costata una denuncia per getto pericoloso di cose ai sensi dell”articolo 674 del Codice penale. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose. Dei fatti e delle operazioni condotte è stato informato il pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori di Firenze. Sul posto è intervenuta a supporto anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino.