Firenze, minacce a conducente tramvia con coccio bottiglia, denunciato

Sulla tramvia a Firenze, ferma al capolinea ‘Peretola Aeroporto’, ha iniziato a offendere e minacciare il conducente brandendo un coccio di bottiglia.

Per questo ieri un clochard di 47 anni, originario della provincia di Latina, è stato denunciato dai carabinieri per i reati di minacce a un incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto spiegato dai militari, il senza tetto che ha minacciato il conducente della tramvia era in evidente stato di alterazione, dovuto probabilmente all’abuso di alcol.

Alla scena ha assistito una passeggera, la sola presente sul tram. La donna, molto spaventata, è stata protetta dal conducente fino all’arrivo dei carabinieri, che sono poi riusciti a calmare il 47enne e a farlo scendere.