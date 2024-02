🎧 Firenze: mille per la pace, ‘cessate il fuoco in Palestina ed Ucraina’

Dal Ponte Santa Trinita al Ponte alla Carrai all’iniziativa ‘Cessate il fuoco in Palestina ed Ucraina’, mobilitazione nazionale per la pace, iniziativa di Assisi Pace Giusta e Europe for Peace, a cui ha aderito un gran numero di realtà pacifiste fiorentine

Basta morti a Gaza:una catena umana formata da un migliaio di persone sui lungarni a Firenze, da ponte Santa Trinità a ponte alla Carraia, e da tante bandiere arcobaleno della Pace: è stato il culmine dell’iniziativa ‘Cessate il fuoco in Palestina ed Ucraina’, mobilitazione nazionale per la pace, iniziativa di Assisi Pace Giusta e Europe for Peace, a cui ha aderito un gran numero di realtà pacifiste fiorentine.

Nell’occasione sono stati anche condannati gli episodi accaduti ieri a Pisa e Firenze, con le cariche delle forze dell’ordine ai manifestanti per la Palestina. “Non ci faremo intimidire, la risposta che dobbiamo dare è quella della partecipazione democratica”, ha affermato ai microfoni Ilaria Lani (Cgil Firenze), secondo cui “vogliamo che il nostro paese, come dice la nostra Costituzione, sia in prima fila nel ripudiare la guerra e nel costruire una politica di pace. Stiamo preparando una manifestazione nazionale, perché non possiamo consentire che vada avanti quello che sta succedendo in Palestina e in Ucraina: abbiamo bisogno di marcare una presenza per dire che la soluzione non sono le armi”.