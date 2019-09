Firenze, mense scolastiche: pubblicato nuovo bando di gara

E’ stato pubblicato oggi il nuovo bando di gara per la gestione a Firenze di 14 centri cottura di proprietà comunale. Le aziende che vinceranno la gara cominceranno a fornire i pasti a partire dal primo gennaio fino al 30 giugno 2020. “Abbiamo deciso di fare un bando ‘sperimentale’ che, attraverso un’eventuale ripetizione e proroga, potrà coprire anche l’anno scolastico 2020/2021. Vogliamo in questo modo essere pronti ad intervenire con modifiche nel caso ce ne fosse bisogno”, ha spiegato l’assessore all’Educazione Sara Funaro.

Fra le novità previste ci sarà la presenza di un referente in ogni centro cottura per le commissioni mensa e per i genitori che vogliano avere spiegazioni sui cibi, sulle preparazioni e sul funzionamento delle cucine. Si prevede anche l’obbligo per le aziende di avere sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e l’introduzione di progetti per la misurazione dello scarto alimentare e per il suo recupero.