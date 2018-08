Firenze: manuale ragionato per sopravvivere a “Six Underground”

Ecco quanto previsto nei primi giorni di riprese:

22 agosto – Location di Corso Tintori

Provvedimenti propedeutici dalle 14 del 21 agosto: divieti di sosta in via Magliabechi, Corso Tintori, piazza Cavalleggeri, Borgo Santa Croce, via Tripoli (tra via delle Casine e piazza Cavalleggeri) con sosta alternativa controllata in area pedonale.

22 agosto dalle 4.30 alle 21: nelle stesse strade si aggiungeranno i divieti di transito. Inoltre previsti il senso unico su lungarno della Zecca Vecchia (da via delle Casine a piazza dei Cavalleggeri verso piazza Piave), un divieto di transito per i bus in piazza Piave (corsia di collegamento tra viale Giovine Italia e lungarno della Zecca Vecchia), via dei Benci (revoca corsia preferenziale) mentre Volta Tintori diventerà strada senza sfondo (ingresso e uscita da lungarno alle Grazie).

Dalle 7 alle 21 sono previste interdizioni momentanee durante le riprese in Volta dei Tintori e in piazza Santa Croce (corsia di collegamento tra via dei Pepi e via Magliabechi).

23 agosto – Location Ponte alle Grazie-Ponte Santa Trinita

Provvedimenti propedeutici: dalle 20 del 22 alle 21 del 23 agosto divieti di sosta in via dei Renai dove, dalle 6 alle 9 del 23 agosto, si aggiungerà anche il senso unico da piazza dei Mozzi verso piazza Demidoff.

Per le riprese il 23 scatteranno divieti di transito temporanei in lungarno Torrigiani, Ponte alle Grazie, lungarno Diaz, piazza dei Giudici, lungarno Anna Maria Luisa dei Medici, lungarno Archibusieri, piazza del Pesce, lungarno Acciaiuoli, Ponte Santa Trinita.

23 agosto – Location lungarno Vespucci-lungarno Corsini

Provvedimenti propedeutici: dalle 20 del 22 alle 21 del 23 agosto divieti di sosta in lungarno Vespucci nell’intera area di parcheggio compresa tra via Curtatone e l’area chiusa del Consolato Usa.

Per le riprese dalle 8.30 alle 10 del 23 scatteranno divieti di transito temporanei in via Santo Spirito (tra piazza dei Frescobaldi e via Maffia), via Sant’Onofrio (da lungarno Soderini a Borgo San Frediano).

23 agosto – Location viale Poggi

Provvedimenti propedeutici: dalle 14 del 22 alle 20 del 23 divieti di sosta in viale Poggi, piazzale Michelangelo (lato Cinque Paniere), piazza Poggi (tra la Torre San Niccolò e lungarno Cellini), via dei Bastioni (tra viale Poggi e via Erta Canina).

Per le riprese dalle 9 alle 18 del 23 saranno chiusi viale Poggi e via dei Bastioni (stesso tratto) mentre il tratto da via Ser Ventura Monachi e viale Poggi diventerà strada senza uscita.

23 agosto – Location lungarno Serristori

Provvedimenti propedeutici: dalle 14 del 22 alle 19.30 del 23 divieti di sosta in piazza dei Mozzi (tra lungarno Serristori a via dei Renai). Il 23 dalle 13 alle 19 previsti anche: il divieto di transito in lungarno Cellini (tra piazza Ferrucci e via delle Fornace escluse) per la direttrice piazza Ferrucci-via della Fornace (esclusi frontisti), il senso unico via dei Renai (tra piazza dei Mozzi e piazza Demidoff verso piazza Demidoff), il doppio senso in piazza dei Mozzi (tratto lungarno Serristori-via dei Renai) mentre via Lupo e via San Niccolò diventano strade senza sfondo. Per le riprese sarà istituito un divieto di transito in orario 13-19.30 su lungarno Serristori e lungarno Cellini (tra piazza Poggi e via della Fornace).

23 agosto – Location lungarno Torrigiani

Dalle 19 alle 21 del 23 chiusura temporanea.

24 agosto – Location piazza Duomo-piazza Santissima Annunziata

Provvedimenti propedeutici: dalle 14 del 23 alle 24 del 24 agosto saranno in vigore divieti di sosta in piazza Santissima Annunziata, via dei Servi, piazza Duomo, piazza San Giovanni, via dei Pecori, via dei Cerretani (tra piazza San Giovanni a piazza dell’Olio), via Tosinghi (tra Calzaiuoli a via dei Brunelleschi), piazza Strozzi, piazza Davanzati. Dalle 6 alle 18 del 24 chiusure di piazza Santissima Annunziata e via dei Servi mentre dalle 6 alle 9 i divieti di sosta interesseranno anche piazza Duomo, piazza San Giovanni, via dei Pecori, via dei Cerretani (tra piazza San Giovanni e piazza dell’Olio). Stesso orario (6-9) per la revoca dell’area pedonale in zona San Pier Maggiore-Borgo Albizi, per il doppio senso in via Portinari e in piazza Brunelleschi (accesso/uscita da via Alfani). Per raggiungere piazza Brunelleschi l’itinerario consentito sarà: via Bufalini, via dei Pucci, via Ricasoli, via degli Alfani.

Per le riprese previsti divieti temporanei: dalle 6 alle 9 in via dell’Oriuolo e via dei Pecori; dalle 9 alle 18 in via Bufalini, via dei Pucci (tra via dei Servi e via Ricasoli), via degli Alfani (tra via Ricasoli e via dei Fibbiai).

24 agosto – Location San Firenze-via dell’Aguillara

Provvedimenti propedeutici: divieti di sosta dalle 14 del 23 alle 20 del 24 in via delle Burella, via Torta, via dei Lavatoi, via della Vigna Vecchia, via dell’Acqua, via Isole delle Stinche. Dalle 9 alle 19.30 del 24 anche in piazza San Firenze (lato Museo Zeffirelli) e piazza Santa Croce (parte dell’area pedonale tra via Giovanni Da Verrazzano e la direttrice Benci-Verdi). Dalle 14 alle 20 del 24 prevista la chiusura di via delle Burella, via Torata, via dei Lavatoi, via della Vigna Vecchia, via dell’Acqua, via Isole delle Stinche; nello stesso orario divieti di transito temporanei per le riprese in via dell’Anguillara e piazza San Firenze (tra via dell’Anguillara a via della Vigna Vecchia).

24 agosto – Location lungarno Torrigiani

Dalle 17 alle 20 del 24 chiusura temporanea.

25 agosto – Location lungarni

Provvedimenti propedeutici: dalle 20 del 24 alle 10 del 25 divieto di sosta in via dei Renai (tra piazza dei Mozzi e piazza Demidoff) e lungarno Vespucci nell’intera area di parcheggio compresa tra via Curtatone e l’area chiusa del Consolato Usa. Dalle 6 alle 10 del 25 divieto di transito in viale Poggi e via dei Bastioni (tra piazza Poggi e via dell’Erta Canina). Nello stesso orario sono previste interdizioni momentanee per il tempo strettamente necessario alle riprese sul percorso lungarno Torrigiani-Ponte alle Grazie-lungarno Diaz-piazza dei Giudici-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-lungarno Archibusieri-piazza del Pesce-lungarno Acciaiuoli-Ponte Santa Trinita-lungarno Corsini-lungarno Guicciardini-lungarno Soderini (tra Ponte alla Carraia e Ponte Vespucci)-Ponte alla Carraia-lungarno Vespucci (tra Ponte Vespucci a Ponte alla Carraia). Tra i provvedimenti collaterali via dei Bastioni diventerà strada senza uscita nel tratto via Ser Ventura Monachi e viale Poggi; cambio di senso in via Santo Spirito (tra piazza dei Frescobaldi e via Maffia verso quest’ultima) e in via Sant’Onofrio (da lungarno Soderini a Borgo San Frediano verso Borgo san Frediano).

