Firenze, manifestazione per la pace: previsto collegamento video con Zelensky

Durante la manifestazione per la pace indetta per domani, sabato 12 marzo in Piazza Santa Croce a Firenze ci sarà anche un collegamento video con il sindaco di Kiev Vitalij Klyèko.

Mentre crescono le adesioni alla manifestazione per la pace di sabato 12 marzo a Firenze, arriva la notizia che ci sarà anche un collegamento video con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per questa occasione, in piazza Santa Croce, sarà allestito un maxi schermo 6 metri. Secondo le stime sono attese migliaia di persone alla manifestazione decisa dal sindaco fiorentino Dario Nardella, che ha lanciato l’idea con l’associazione dei sindaci europei Eurocities di cui è presidente.

Anche ‘+Europa’ aderisce alla manifestazione di domani a Firenze lanciata dal Sindaco Dario Nardella. La delegazione di +Europa sarà guidata dal segretario di +E e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova e dal presidente di Più Europa, Riccardo Magi. “Stiamo con l’Ucraina contro l’invasione di Putin senza se e senza ma, senza alcuna ambiguità”, ha detto Della Vedova.

Intanto su Twitter è intervenuto anche Elio Vito, deputato di Forza Italia. Vito si augura la presenza del suo partito domani in piazza. “Mi auguro che anche il mio partito, Forza Italia partecipi domani alle manifestazioni #CitiesWithUkraine, come quella promossa a Firenze dal Sindaco Dario Nardella.”

Intanto, il comitato fiorentino ‘Firenze contro la guerra’ ha indetto un’altra manifestazione per il pomeriggio di venerdì 11 alle 17,30 in piazza Santissima Annunziata.