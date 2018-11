Firenze, linea 2 tramvia operativa da 21 o 27 dicembre

“Abbiamo ad oggi due finestre possibili per la messa in esercizio” della linea 2 della tramvia di Firenze, ovvero “il 21-22 di dicembre o il 27-28 di dicembre”.

Lo ha affermato Stefano Giorgetti, assessore comunale alla mobilità, rispondendo nel ‘Question time’ a una interrogazione del consigliere Tommaso Grassi (Firenze riparte a sinistra) il quale aveva chiesto conto di un presunto slittamento di 30 giorni rispetto alla data fissata del 31 dicembre per la messa in esercizio della linea 2 della Tramvia.



“Confermo la data del 31 dicembre”, ha detto Giorgetti, spiegando che “il fatto dei 30 giorni successivi non è una proroga, ma un periodo in cui si sbloccheranno subito le penali che sono state a suo tempo quantificate”, per cui ha sottolineato, citando il punto 2.2 dell’addendum siglato fra Comune e Tram spa, se le imprese costruttrici “sforano rispetto a quella data, nel mese successivo devono pagare subito una quota delle penali.”