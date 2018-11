 Firenze capitale italiana del libro per tre giorni con i ‘Ponti’ della conoscenza

Dal 28 al 30 settembre, nella Fortezza da Basso (Pad. Spadolini), il Festival del libro di Firenze. Oltre 500 partecipanti tra piccola, media e grande editoria. Incontri con autori, reading e performance musicali, comics, giovani e scuole, concerti. Tra gli ospiti confermati Stefano Benni e Nanni Moretti.

Torna, per la seconda edizione, Firenze Libro Aperto, il festival del libro di Firenze con il patrocinio di Regione Toscana e Consiglio regionale della Toscana. “Ponti” è il tema conduttore scelto dalla direzione in questa edizione 2018: ‘la lettura come chiave di comprensione delle molteplici sfaccettature della realtà che sottolinei i legami nascosti e inattesi, offrendo nuove prospettive di conoscenza dell’oggi, con uno sguardo al passato e uno al futuro’.

In particolare verranno affrontati i principali temi legati alla cultura. Molti gli incontri sulla lingua italiana e sul tema della parola, alcuni dei quali curati direttamente dall’Accademia della Crusca e della Società Dantesca italiana, con Claudio Marazzini, Andrea Felici, Vera Gheno, Bruno Mastroianni ed altri.

Numerosi i reading, anche musicali, per permettere un approccio diverso alla lettura, tra cui quello di Nanni Moretti, reading spettacolo di due ore il Sabato 29, e quello di Lorenza Indovina della Domenica 30, ma anche reading di poesia e di letteratura per l’infanzia, ben cinque al giorno, dei classici per ragazzi. Un progetto importante sarà la presentazione dei quindici migliori progetti di avvicinamento alla lettura per i ragazzi portati avanti dalle Biblioteche toscane, che parteciperanno ognuna con un evento di un’ora che faccia parte del progetto e coinvolga i ragazzi.

Ampio spazio anche alla letteratura di viaggio e cammino, con particolare attenzione a un corretto approccio alla natura e al rispetto dell’ambiente, con incontri cui tre giorni, con Cai e Avventure nel mondo, nonché con i maggiori festival di viaggio in Italia. Incontri con tutti i gruppi di lettura la domenica mattina, anche con alcuni degli autori presenti. Una particolare attenzione al cinema, con Antonio Frazzi, Diego De Silva, Antonio Manzini e altri ospiti che parleranno del rapporto tra scrittore e camera da presa.

Molti gli appuntamenti sulla cucina e sul benessere, con uno Show Cooking attrezzato, sia per chef stellati che per i giovani delle scuole alberghiere. Tra i momenti di incontro anche quelli con i campioni dello sport che saranno presenti al Festival per raccontare in un dialogo con il pubblico le loro esperienze di vita.

Infine un’ampia sezione, sui tre giorni, dedicata al comics e al disegno grafico, con ospiti importanti tra cui Vittorio Giardino, Leo Ortolani, Magnasciutti, Tuono Pettinato, Caluri e Pagani, Roberto Recchioni, Sio, Tito Faraci, Giacomo Keiskshop Bevilacqua, Andrea Plazi e molti altri, con appuntamenti e workshop sui tre giorni.

Ampio spazio sarà dedicato alla musica, con il reading musicale di mercoledì 26 settembre (anteprima Festival con galà dalle ore 19) di Stefano Bollani ‘Piano solo’ con Marco Vichi. Venerdì 28 settembre sarà la volta di Roberto Vecchioni in concerto con ‘La vita che si ama tour’ (ore 21),Tricarico e Francesco Motta, per poi proseguire con una serata dj set. La Domenica 30 ci sarà Ginevra di Marco in concerto; al centro degli appuntamenti anche le illustrazioni e il fumetto, la filiera editoriale, la traduzione, la cucina, il viaggio, l’arte e la fotografia, con mostre legate al tema principale dei ‘Ponti’.

Tutti gli autori di libri inediti potranno partecipare alla ‘Borsa degli inediti’ un incontro gratuito con gli editori presenti al Festival. Venerdì 28 Settembre, dalle ore 14 alle ore 17.30 gli autori potranno presentare alle case editrici interessate la loro opera. Saranno accettati tutti i generi letterari, compresa, ovviamente, la poesia. Gli autori dovranno presentarsi con il manoscritto, brevi note biografiche e un’accurata sinossi, che verrà discussa con gli editori.

Le scuole Firenze Libro Aperto darà ampio spazio a bambini, adolescenti e giovani e alle scuole con la direzione artistica di Stefania Costa presidente Associazione culturale La Nottola di Minerva. Tutte potranno partecipare al Festival. Ci saranno tre sale appositamente dedicate ai più giovani nelle quali, tre giorni su tre, dalle 10 alle 20, si alterneranno oltre 100 appuntamenti tra presentazioni di libri, laboratori, letture ad alta voce, eventi, incontri con autori e artisti. Ci sarà inoltre un’intera sezione comics e illustrazioni, con incontri ed eventi di prestigio. Sarà anche possibile per le scuole, dietro compilazione del modulo, prenotare la propria partecipazione ai singoli eventi.

La rivoluzione della fiera libraria Firenze Libro Aperto ha scelto di permettere la partecipazione degli editori a prezzi particolarmente bassi rispetto alle altre fiere, (circa il 70% in meno) proprio per permettere alla case editrici più piccole di partecipare, includendo la possibilità di almeno una presentazione gratuita nel programma principale.

Infine, un’offerta gastronomica integrata di altissimo profilo impreziosita da qualificate presenze nell’ambito dello street-food e da uno show-cookinginterpretato dai migliori nomi dell’alta cucina italiana e internazionale.

Il programma è consultabile su firenzelibroaperto2018.it