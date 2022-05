Firenze: intitolata strada a David Sassoli

Firenze – Si tratta dell’ultimo tratto di via di San Domenico, da via della Piazzuola al confine con Fiesole, a due passi dalle sedi dell’Università Europea.

Firenze questa mattina ha intitolato una strada della città a David Sassoli, il Presidente del Parlamento Europeo, scomparso a 66 anni, lo scorso 11 gennaio 2022. Sassoli era nato a Firenze e fin dai primi giorni dopo la sua tragica scomparsa si è pensato di intitolargli una strada. Presente all’inaugurazione il sindaco Dario Nardella. “Oggi l’Europa è attraversata da paure ed incertezze – ha detto -, abbiamo bisogno di riferimenti solidi, di grande valore come quelli di David Sassoli perché solo ispirandoci alle vite di queste persone possiamo trovare il coraggio di vincere sfide come quelle della guerra, della crisi energetica, delle differenze sociali nelle quali oggi l’Europa si trova immersa”.

“Firenze non poteva non essere la prima città a dedicare una strada a David Sassoli che è nato qui, ha sempre coltivato un legame profondo con questa comunità – ha aggiunto Nardella -. Per questo ringrazio le istituzioni che ci hanno consentito di andare in deroga ai dieci anni, e dopo pochi mesi abbiamo voluto organizzare questa cerimonia. Questa strada è a due passi dall’Istituto universitario europeo, a due passi dalla scuola di musica di Fiesole, in un crocevia di istituzioni culturali e di storia legati all’Europa, e qua vicino abbiamo gli Archivi storici dell’Europa”.

“L’idea che ci sia una strada intitolata a David Sassoli, un pezzo di città che per sempre sarà legata alla vita e all’opera di quest’uomo è un’idea che ci emoziona, ci riempie di orgoglio e che completa anche un quadro di valori e di riferimenti storici dell’Unione europea qui a Firenze”, ha concluso il primo cittadino.

Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altrianche l’assessore alla toponomastica Alessandro Martini, la moglie di Sassoli Alessandra Vittorini e alcuni suoi famigliari, il presidente della Regione Eugenio Giani.