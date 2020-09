Firenze intitola nuova strada a Nilde Iotti

A 26 anni fu una delle deputate all’ Assemblea costituente e la prima donna presidente della Camera dei deputati. Via Nilde Iotti sarà aperta al transito tra due settimane, tra viale Nenni e Torregalli.

Cerimonia di intitolazione questa mattina a Firenze di una strada a Leonilde ‘Nilde’ Iotti, che fu una delle 21 deputate all’Assemblea costituente e prima donna ad essere presidente della Camera dei deputati, dal 1979 al 1992.

Si tratta del primo lotto di una nuova strada tra viale Nenni e Torregalli, alla periferia tra Firenze e Scandicci e collega lo stradone dell’ospedale San Giovanni di Dio e l’ex Caserma dei Lupi di Toscana. La strada sarà aperta al transito tra due settimane ma è già utilizzabile per i residenti. Il secondo lotto realizzerà un collegamento diretto da viale Nenni verso l’ospedale e il vicino centro riabilitazione Don Gnocchi.

Hanno partecipato la vicesindaca Cristina Giachi, l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, il sindaco di Scandicci Sandro Fallani e la presidente della Fondazione Iotti, Livia Turco. “Dare un nome ad una strada significa dire chi siamo, in cosa ci riconosciamo – ha sottolineato Giachi -. Con intitolazioni come questa contribuiamo a costruire la memoria collettiva, tramandiamo ciò che ci piace della nostra storia. E noi vogliamo che i cittadini conoscano la storia di Nilde Iotti, una delle ‘madri costituenti’ della Repubblica. Per questo l’amministrazione ha varato un progetto per ricordarle adeguatamente, punteggiando con i loro nomi i luoghi della città”.