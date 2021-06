Firenze insolita 2021, arrivano i contributi per eco-iniziative

Promuovere e sostenere iniziative che contribuiscano a valorizzare la Firenze ‘insolita’ e i 17 comuni dell’ambito fiorentino puntando su sostenibilità e turismo outdoor. È l’obiettivo del nuovo avviso promosso dall’assessorato al Turismo del Comune di Firenze per supportare, con un cofinanziamento di 5mila euro a progetto, interventi destinati non solo a turisti ma anche a cittadini per un importo totale di circa 140mila euro. Tutte le iniziative finanziate saranno inserite sul portale e sulla app Feel Florence.

“Dopo il boom di richieste e progetti realizzati grazie al bando dello scorso anno, che è pure valso a Firenze il premio come migliore Destinazione creativa 2021 – ha detto l’assessora al Turismo Cecilia Del Re –, torniamo a sostenere nuove proposte di valorizzazione del territorio per turisti e cittadini con nuovi contributi nel quadro delle linee di indirizzo intraprese da questa amministrazione, dalla sostenibilità al decentramento dei flussi e ad una narrazione insolita. Un intervento in grado di coinvolgere anche la cittadinanza per far conoscere sempre di più mete e storie meno conosciute del nostro territorio, mappandole dentro il progetto Feel Florence perché possano essere un bene condiviso”.

L’avviso si articola su due misure: ‘Firenze insolita’ e ‘Firenze sostenibile e outdoor’. Firenze insolita punta su progetti di valorizzazione della città, della sua storia, dei percorsi meno noti, in grado di attrarre visitatori e incuriosire anche i cittadini attraverso esperienze e itinerari originali, studiati ad hoc e arricchiti da contaminazione con altri settori (artigianato artistico, attività storiche, tradizioni popolari, cucina, teatro, cinema, musica, danza). Firenze sostenibile e outdoor sostiene progetti di valorizzazione della città e del territorio circostante, prevalentemente in chiave outdoor, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all’ecologia, all’educazione dei più giovani, ai percorsi “green”, alla mobilità sostenibile, alla scoperta di un territorio spesso inesplorato, che parte da Firenze, dalle sue ville e giardini nascosti, per estendersi ai comuni limitrofi, all’anello del Rinascimento e ai tanti cammini da cui la città è attraversata.

I contributi saranno assegnati a iniziative realizzate nel 2021 in forma di co-finanziamento delle spese per la realizzazione diretta degli interventi. I contributi saranno assegnati fino a un massimo di 5mila a progetto e fino a copertura massima dell’85% dei costi delle spese ammissibili. I progetti potranno essere presentati da soggetti senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica; enti o società di formazione, scuole e istituti pubblici e privati. L’avviso è pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze; c’è tempo fino al 19 luglio per presentare le domande.