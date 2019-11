Firenze, insetti in piatto mensa: scatta controllo Nas 

Un ragno e un piccolo baco sono stati trovati in un piatto di insalata servito alla mensa di una scuola primaria comunale Balducci di Firenze. L’accaduto è stato denunciato da alcuni genitori che hanno fatto scattare il controllo dei Nas. Ispezionati i locali della scuola e il centro cottura.

A seguito della segnalazione di alcuni genitori, i militari hanno ispezionato sia i locali della scuola , dove avviene solo lo sporzionamento delle pietanze e dove i piatti vengono serviti, che il centro di cottura che serve l’istituto. Secondo quanto emerso, non sarebbero state rivelate carenza igienico sanitarie.

“Queste cose non devono accadere, siamo e saremo durissimi: il cibo per i nostri bambini è per noi la priorità”, sono le parole dell’assessora all’educazione Sara Funaro a sequito dell’episodio nella scuola Balducci. “Avvieremo un intervento straordinario specifico per aumentare ancora di più i controlli che già stiamo facendo e per aumentare i sopralluoghi in tutte le scuole e nei centri cottura- continua Funaro-. Siamo in continuo contatto sia con l’azienda sanitaria per monitorare l’andamento del menù e valutare le varie modifiche”.

“Dai controlli effettuati da settembre ad ora sono state rilevate durante i controlli tre situazioni da correggere e sono state elevate tre sanzioni. Due contestazioni sono state formulate ai sensi del capitolato di appalto e sono in attesa di risposta. Vorrei ricordare comunque – conclude l’assessora -, che a fianco di segnalazioni come questa su cui ci attiviamo immediatamente ogni volta, abbiamo anche molte segnalazioni di apprezzamento per il miglioramento dei pasti”.