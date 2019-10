Firenze: inaugurato nuovo mercato delle Pulci in p.zza Annigoni

Con un investimento di un milione di euro nel nuovo mercato delle pulci sono stati realizzati 26 box (più uno per servizi igienici e uno per infopoint) lungo uno spazio centrale parzialmente coperto da una struttura leggera in acciaio e policarbonato in modo da configurare una vera ‘strada coperta dell’antiquariato’. La struttura che contiene i box riprende il disegno e la colorazione degli elementi a servizio del parcheggio interrato con una copertura a padiglione sagomata in modo che rispecchi le singole unità. I box occupano il 50% circa della superficie di piazza Annigoni, lasciando libera la parte davanti al futuro ingresso della facoltà di Architettura anche per eventi, mostre e manifestazioni che potranno svolgersi nella piazza. Nuovo anche il logo, scelto nei mesi scorsi e realizzato dalla studentessa fiorentina Caterina Somigli: una pulce che scappa sulla ‘i’, un simbolo riconoscibile e che rimane bene in mente. Infine la sicurezza notturna è garantita da cancelli di chiusura della galleria commerciale.

“Questa galleria – ha detto il sindaco Dario Nardella – è la nuova casa, moderna ed accogliente, degli antiquari. Una nuova vita sia per gli operatori, che hanno adesso strutture al coperto, sia per i clienti, che possono fare acquisti in una struttura bella ed funzionale. Con il Mercato delle Pulci piazza Annigoni e l’intero quartiere trovano una nuova anima”. “Il mercato delle Pulci – ha concluso Nardella – fa parte dei percorsi turistici che vogliamo promuovere e valorizzare anche per delocalizzare i flussi e alleggerire la pressione nel centro storico”.

“Un mercato di qualità, con operatori che hanno grande passione e professionalità” ha detto l’assessore alle attività produttive Federico Gianassi, che ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di questo mercato, uno dei più tradizionali della città, che adesso è proiettato verso il futuro”.