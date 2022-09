Firenze: in scooter imbocca contromano viadotto, denunciata

La notte scorsa a Firenze, intorno alle 3.30, una coppia di 40enni di origine sudamericana è stata intercettata in strada e fermata dagli agenti di una volante della polizia dopo aver percorso contromano in sella a uno scooter via Martucci e aver imboccato l’uscita del viadotto del Ponte dell’Indiano.

A condurre lo scooter la donna che, sottoposta all’etilometro, è risultata avere un tasso alcolemico nel sangue di oltre il doppio del limite consentito ed è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Le sono stati inoltre decurtati 14 punti dalla patente.

Il passeggero è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per la violazione degli obblighi sul soggiorno. Nei suoi confronti sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale.