Firenze: in allestimento area con container per quarantena

In corso di allestimento a Firenze, nel parcheggio scambiatore di viale Guidoni, alla periferia della città, non lontano dall’aeroporto, un’area con moduli abitativi prefabbricati destinati ad accogliere, se ce ne fosse necessità, persone in quarantena, positivi non sintomatici o in via di negativizzazione.

L’allestimento è curato dalla protezione civile del Comune di Firenze e in tutto sono previsti 30 moduli, ciascuno dotato di arredi e bagno, più altri tre per logistica, infermeria e segreteria. In ogni container sarà ospitata per 14 giorni una persona, a cui verranno forniti assistenza e pasti all’interno del modulo. L’area, si precisa da Palazzo Vecchio, sarà presidiata dalla polizia municipale.

“Nelle molteplici attività che sta gestendo la nostra protezione civile – ha spiegato il vicesindaco Cristina Giachi – vi è anche il reperimento e l’allestimento di strutture per i cittadini che sono soggetti a quarantena. In prima istanza è stata fatta una ricognizione delle disponibilità in strutture alberghiere, ma viste le difficoltà che hanno riscontrato in Lombardia ed in altre regioni per il reperimento di questi posti, la protezione civile fiorentina sta provvedendo ad allestire anche un’area di accoglienza con criteri straordinari”.

Giachi ha inoltre spiegato che l’area sarà allestita “in soli 2 giorni grazie al grande e costante impegno di tutto il personale. Ovviamente ci auguriamo tutti che non ci sia la necessità di utilizzare questa risorsa, che al momento è soltanto predisposta, ma in un contesto di questa portata non possiamo permetterci di farci trovare impreparati e di lasciare nulla al caso.