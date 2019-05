Firenze, in 3 su scooter con droga, denunciati

Uno scooter con tre persone a bordo è stato fermato la notte scorsa da una volante della polizia a Firenze, in viale Amendola, al termine di un inseguimento.

Alla guida dello scooter c’era un 21enne, che aveva nel sangue un tasso di alcol pari a oltre il doppio del limite consentito e per il quale sono scattati il ritiro della patente e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. I due passeggeri, un 16enne e una 17enne, sono stati trovati con hashish e per questo sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di stupefacenti.

Per il 16enne è scattata anche una sanzione per ubriachezza