Firenze: identificato cadavere in lago di Bilancino

È di un 80enne pratese scomparso durante un’ escursione in canoa il cadavere recuperato il 19 settembre scorso nel lago di Bilancino in provincia di Firenze

Appartiene a Romano Giusti, 80 anni di Prato, il cadavere recuperato il 19 settembre scorso nel lago di Bilancino in provincia di Firenze. L’anziano era scomparso il 5 marzo 2016 durante un’escursione in canoa nell’invaso. Al momento del ritrovamento indossava ancora il giubbotto con il quale era stato visto l’ultima volta e una mantellina bianca da canoa. La conferma definitiva sull’identità è arrivata dagli accertamenti disposti dalla procura, in particolare dalla comparazione radiografica delle arcate dentarie. La salma è stata restituita ai familiari e concessa l’autorizzazione alla sepoltura.