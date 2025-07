www.controradio.it Firenze guida la classifica del valore degli immobili di lusso Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

Secondo l’analisi del centro studi del portale Idealista, dopo gli anni della pandemia la domanda degli investitori stranieri è cresciuta a dismisura e così Firenze è finita in cima alla classifica per il valore degli immobili di lusso, superando Milano. Terza Forte dei Marmi.

E dire che prima degli anni della pandemia da Sars-Cov-2 Firenze non rientrava neanche nelle prime dieci località. Oggi è in cima alla classifica. Stiamo parlando del fatto che la città ha conquistato la vetta del mercato immobiliare di lusso italiano. Prima la classifica era guidata dalle zone di Montalcino, Castiglione della Pescaia e Porto Cervo. Adesso invece l’epicentro è piazza della Repubblica, a Firenze. Con un valore medio per immobile di più di tre milioni e duecento mila euro. A dirlo è il report del Centro studi del portale immobiliare Idealista, che ha confrontato i valori medi degli immobili di fascia alta in Italia. Ed alla fine, viene fuori dallo studio, gli appelli non sono cascati nel nulla. La richiesta fatta durante la pandemia ai famosi “investitori stranieri” è stata senza dubbio soddisfatta, oltre la più rosea delle aspettative. Il patrimonio residenziale cittadino, in pieno centro, è risultato essere il più appetibile, anche perché evidentemente il più redditizio. Addirittura più della stessa piazza del Duomo a Milano o del rinomato viale della Repubblica a Forte dei Marmi, corrispettivamente al secondo e al terzo posto. In classifica anche il piazzale Michelangelo, sempre a Firenze, uno degli affacci più belli che vede fissato a due milioni e trecentomila euro il prezzo medio di un immobile. Dunque, la domanda degli investitori stranieri è schizzata alle stelle, e va bene. Questo ha però causato un vertiginoso aumento dei prezzi, anche a causa della scarsità della ambita risorsa in questione, ovvero l’immobile di extra lusso. La conseguenza diretta è che questa tendenza ha tirato su i prezzi degli immobili cittadini più in generale, rendendo ancora più difficile restare in città per i prezzi diventati per tutti proibitivi per acquistare o affittare una qualsiasi immobile nella città di Firenze.