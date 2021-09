Firenze, G20: un’ onda verde invade piazza Duomo

Verde in Piazza Duomo a Firenze per il G20, idea e progetto dello Studio Bellesi Giuntoli. L’allestimento ricorda la bellezza del paesaggio agricolo italiano e ammonisce sul rischio incombente dei cambiamenti climatici

Da alcuni giorni è possibile ammirare un’insolita Piazza del Duomo a Firenze, grazie ad un allestimento verde che è stato realizzato in occasione del G20 dell’agricoltura, che si svolgerà i prossimi 17 e 18 settembre nella nostra città.

Non si tratta però di un mero allestimento estetico: il progetto è stato interamente ideato e realizzato dallo Studio Bellesi Giuntoli (www.studiobellesi.com) con l’intento di creare un preciso spunto di riflessione. In piazza Duomo, da un lato troviamo la zona denominata “Cerchio del Presente”, costituita da un arredo di piante iconiche del paesaggio e del giardino italiano, come i cipressi e gli olivi, e della loro bellezza verde universalmente riconosciuta. Poco più in là, vicino alla colonna di San Zanobi, si trova un settore denominato “Cerchio del Futuro”, caratterizzato da sabbia, palme e piante adatte ai climi aridi. In pratica, il futuro verso il quale ci stiamo inesorabilmente avvicinando se non riusciamo a ridurre in maniera considerevole l’emissione in atmosfera di gas a effetto serra, principali responsabili del cambiamento climatico in atto.

Questo particolare allestimento, come spiega il Paesaggista Alberto Giuntoli, vuole dunque essere “un monito ma anche una speranza di ravvedimento per il futuro. Progettare il paesaggio significa coniugare la bellezza con l’ambiente, dobbiamo pertanto avere cura del patrimonio che ci è stato dato su questa Terra”.

L’allestimento ideato dallo Studio Bellesi Giuntoli resterà in piazza Duomo fino al 20 settembre, è stato realizzato dal Distretto Vivaistico e dall’Associazione Vivaisti Italiani con il Contributo del Crédit Agricole e il Sostegno della Regione Toscana e del Comune di Firenze.