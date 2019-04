Firenze, furti in casa: proprietario scopre ladri grazie a chat whatsapp

Orologi di lusso per un valore complessivo di alcune decine di migliaia di euro sono stati rubati la notte scorsa in un’appartamento di via del Pian dei Giullari, sulle colline di Firenze.

I malviventi, entrati forzando una porta finestra, hanno frugato negli armadi portando via vari orologi, tra cui due Rolex. Il furto è stato scoperto dal proprietario, rientrato a casa in dei Pian dei Giullari a Firenze, dopo che in una chat whatspapp, creata dai residenti proprio a seguito di numerosi furti avvenuti nella zona, era stato segnalata la presenza di cani da guardia che abbaiavano in alcune abitazioni vicine alla sua.

Sull’episodio, attualmente, indaga la polizia.