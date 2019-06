Firenze: Fuochi di San Giovanni a ‘numero chiuso’

Accesso contingentato a non più di 18mila persone sui lungarni a Firenze per ammirare i tradizionali ‘fochi’ di San Giovanni, spettacolo pirotecnico nella notte del 24 giugno per festeggiare il santo patrono della città.

Lo prevede il ‘piano per la gestione della sicurezza e le eventuali emergenze’ deciso dal Comune di Firenze per la giornata del 24, quando, come da tradizione, verranno scoppiati i tradizionali Fuochi (Fochi) di San Giovanni.

Il piano per i Fuochi, spiega una nota di Palazzo Vecchio, ricalca quello attivato l’anno scorso: l’area avrà quattro varchi per l’ingresso sistemati in lungarno della Zecca, lungarno alle Grazie, lungarno Cellini e lungarno Serristori. Per la circolazione confermati anche quest’anno i divieti di sosta nell’area, già dal mattino, e i divieti di transito che scatteranno sui lungarni della Zecca Vecchia e alle Grazie, sul viale dei Colli, nella zona di piazzale Michelangelo, l’area tra Ponte alle Grazie e via Tripoli fino a Ponte San Niccolò.

Infine il Comune segnala che per San Giovanni il centro commerciale naturale Boboli ha organizzato un programma di eventi che si svolgeranno in via Romana che sarà chiusa al traffico.