Firenze, Fiera toscana del lavoro il 5-6 dicembre: presente il ministro Catalfo

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo e il presidente dell’Anpal, Mimmo Parisi saranno tra gli ospiti della Fiera toscana del lavoro, appuntamento organizzato dalla Regione il 5 e 6 dicembre alla Fortezza da Basso di Firenze.

Nel corso della fiera sono previsti incontri tenuti da esperti di orientamento e di selezione del personale che forniranno a chi è in cerca di un impiego strumenti e metodi utili nella ricerca del lavoro, con simulazione di colloqui, tecniche di recruitment utilizzate dalle imprese, e le opportunità ed i servizi che la Regione, anche nell’ambito della rete toscana dei centri per l’impiego, mette a disposizione.

Durante la rassegna si svolgerà l’evento annuale del Por Fse, quest’anno intitolato ‘Dalla tua parte, la Toscana dei diritti’. L’appuntamento vuol essere una riflessione sugli interventi messi in atto e sulle prospettive future, anche nell’ottica della programmazione 2021-27, su pari opportunità ed accesso al mercato del lavoro, condizioni eque, protezione ed inclusione sociale.

“L’organizzazione della prima edizione della Fiera regionale del lavoro è un’ulteriore sfida che abbiamo voluto affrontare – sottolinea in una nota l’assessore regionale a istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco -. Abbiamo scelto il claim ‘la Toscana mette l’impiego al centro’ per evidenziare il ruolo svolto dai centri per l’impiego in un mercato moderno e dinamico”.