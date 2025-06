www.controradio.it Firenze, due anni senza Kata, l'immagine di come potrebbe essere oggi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

Due anni fa, il 5 giugno del 2023 spariva nel nulla la bambina peruviana di 5 anni Kata dall’ex hotel Astor occupato. La Procura diffonde un’immagine di come potrebbe essere oggi, con un numero di telefono per fornire informazioni utili alle indagini.

La Procura di Firenze, con una elaborazione digitale, fornisce una foto di come potrebbe essere oggi la piccola Kata. Avrebbe 7 anni. Sparì il 5 giugno di 2 anni fa dall’ex hotel Astor, in via Maragliano a Firenze, luogo abbandonato e occupato, oggi in vendita. E insieme alla foto, la Procura fornisce anche un numero di telefono, lo 055.2061, per tutti coloro che fossero in possesso di informazioni utili alle indagini. Perché le indagini – a 360 gradi, dal piano locale a quello internazionale – non si sono mai fermate. E proseguiranno, anche cercando di rompere quel muro di omertà che ha da sempre circondato questa vicenda. La ricerca di tracce biologiche ha permesso di escludere che il corpo sia rimasto all’interno della struttura. Ma nello stesso tempo sappiamo che la bambina non è uscita dai varchi di ingresso dell’ex hotel. E’ stato accertato dall’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza puntate su via Boccherini e via Maragliano. Ma le indagini hanno consentito di individuare due possibili vie di fuga. Per il resto rimangono sospetti, legati ai non detti, alle smentite, alle mezze parole, alle voci che hanno circondato questa drammatica vicenda dal primo momento, generando una grande attenzione, investigativa e mediatica, sulla famiglia di Kata, sui parenti e su altri soggetti presenti all’interno dell’occupazione di via Maragliano. “Qualcuno sa ma non parla”, ci siamo sentiti ripetere spesso in questi due anni. Elemento distintivo di questa storia. Insieme all’altro elemento distintivo, ovvero il quasi totale disinteresse da parte della città, che non ha mai sentito la storia della piccola Kata, come una propria storia. Eppure a Firenze è scomparsa una bambina.