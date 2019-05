Firenze: domani la Marcia per i Diritti Umani

Studenti e docenti in corteo tra piazza d’Azeglio a piazza Santa Croce. A Villa Ruspoli invece professori da tutta Italia per discutere del ruolo del Parlamento europeo.Alle Murate l’incontro “Esilio e diritto d’asilo” con Vittoria Franco, Valentina Pagliai, Simone Siliani, Severino Saccardi, Jacopo Storni.

Venerdì 10 maggio è la giornata conclusiva per il Festival d’Europa con gli ultimi appuntamenti in programma: la Marcia per i diritti umani promossa da Regione Toscana e Oxfam Italia e due importanti incontri dedicati al funzionamento democratico dell’Unione e al tema del diritto d’asilo.

Parte alle ore 10.30, la Marcia globale per i diritti umani che si snoderà da piazza d’Azeglio a piazza Santa Croce. L’evento fa parte del progetto europeo “Walk the Global Walk”, promosso dalla Regione Toscana e da Oxfam Italia e cofinanziato dall’UE. Il progetto coinvolge 1.500 studenti provenienti da 11 paesi europei e tanti docenti e ragazzi da tutta la Toscana. Gli studenti nelle prossime settimane marceranno insieme non solo a Firenze, ma anche in tanti altri Paesi europei, per chiedere un mondo più sostenibile. All’arrivo in piazza Santa Croce, alla presenza di autorità e organizzatori, previsti spettacoli e intrattenimento dalle 11.30 alle 12.30.

Alle ore 10.15 a Villa Ruspoli (piazza Indipendenza, 9) attesi docenti provenienti da numerosi atenei italiani per l’incontro “The Role and Powers of the European Parliament in the Legal Perspective: Representativeness and Principle of Democracy”, organizzato dall’Università di Firenze e dedicato al ruolo e alle competenze del Parlamento europeo, alla vigilia delle prossime elezioni. Al centro della discussione il funzionamento democratico dell’Unione, lo sviluppo dei partiti politici europei, la funzione dei parlamenti nazionali nella procedura legislativa dell’UE, la Brexit. Il convegno, introdotto dal prorettore alle relazioni internazionali Giorgia Giovannetti e dal direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Patrizia Giunti, è organizzato da Adelina Adinolfi e si concluderà con l’Assemblea dei soci AISDUE (Associazione italiana degli studiosi di diritto dell’UE).

Alle 18.30 riflettori puntati sulla Libreria Nardini, nel Complesso delle Murate, dove si svolge l’incontro “Esilio e diritto d’asilo” con Vittoria Franco, filosofa, già senatrice della Repubblica, Valentina Pagliai, collaboratrice del Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Severino Saccardi, direttore di Testimonianze, Simone Siliani, direttore della Fondazione culturale Responsabilità Etica e codirettore di Testimonianze, e Jacopo Storni, giornalista del Corriere Fiorentino e scrittore. Coordina Ennio Bazzoni, direttore editoriale di Nardini Editore. Con la partecipazione straordinaria in musica e parole di Angela Batoni e Matteo Ceramelli.