Firenze, dal 4 al 15 giugno la quinta edizione di Secret Florence

Performance di danza e musica, film ritrovati, arte e paesaggio urbano: questo è quanto propone la settima edizione di ‘Secret Florence’

La rassegna ‘Secret Florence’ è realizzata da cinque realtà di respiro internazionale, attive nel territorio urbano fiorentino: Fabbrica Europa, Lo schermo dell’arte, Musicus Concentus, Tempo Reale e Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni. L’iniziativa è in programma dal 4 al 15 giugno in vari luoghi della città, tra cui il chiostro del convento del Carmine, il piazzale del Torrino, villa Strozzi e lo Sferisterio delle Cascine.

Tra gli ospiti internazionali ci saranno il compositore e cantante americano Peter Broderick che presenta in anteprima italiana il suo ultimo disco ‘The Wind That Shakes The Bramble’ (7/6) e David Moss, tra i più innovativi cantanti e percussionisti della musica contemporanea che propone una performance di teatro sonoro. Presente anche il coreografo Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Danza di Venezia, che attinge alla memoria e alla tradizione per dare vita a un nuovo e del tutto personale segno artistico (10, 11, 12 giugno) alle Cascine.

Al cinema ‘La Compagnia’, invece, saranno proiettate tre opere del regista armeno Sergei Parajanov (Georgia 1924 – Armenia 1990). Per il sindaco di Firenze, Dario Nardella “Firenze non è solo i suoi luoghi più iconici, ma anche uno scrigno di spazi segreti e poco conosciuti dagli stessi fiorentini che grazie a questo appuntamento avranno l’occasione di scoprirli. Dal chiostro del convento del Carmine al piazzale del Torrino a Villa Strozzi e allo Sferisterio delle Cascine, Secret Florence svelerà una Firenze inedita e si conferma un progetto seguitissimo e amato all’interno dell’Estate Fiorentina”.