Firenze: dal 2 giugno al 1 novembre viaggio immersivo nella vita di Leonardo Da Vinci

Le invenzioni di Leonardo da Vinci prenderanno vita dal 2 giugno al primo novembre all’interno della chiesa di Santo Stefano al Ponte a Firenze.

Il viaggio attraverso la vita e le opere di Leonardo Da Vinci viene affrontato in 35 minuti di video immersivo suddiviso in sei blocchi tematici: biografia, colore, pittura, ingegneria e anatomia, acqua e aria. Una narrazione, spiega una nota, che parte dal racconto cronologico della vita del genio toscano e poi si dirama tra gli effetti visivi dei video generativi. Nella sezione didattica sarà inoltre possibile osservare numerosi modelli delle macchine leonardesche, sia a grandezza naturale che in scala.

Le macchine sono riproduzioni minuziose dei progetti originali del maestro creati dagli artigiani dell’antica bottega fiorentina Martelli e da Opera Laboratori. Nell’area introduttiva sono invece esposte le riproduzioni anastatiche dei suoi disegni. L’iniziativa propone, infine, la da Vinci Vr Experience, esperienza di realtà virtuale con gli Oculus quest, dove il visitatore potrà confrontarsi con il funzionamento delle invenzioni di Leonardo, entrando all’interno del carro armato e azionandone i meccanismi, navigando con la barca a pale, e inseguendo il sogno del volo umano.

A chiudere l’esperienza, la Mirror room, un magico caleidoscopio di immagini dove immergersi nelle opere vinciane e scattare fotografie. Questo viaggio immersivo rappresenta la nuova produzione di ‘Da Vinci Experience’, prodotto di maggior successo di Crossmedia Group. A partire dal 2017 la mostra ha fatto tappa in più di 20 città nel mondo ed è stata vista da più di 900 mila spettatori. Nel 2019 è stata scelta dal ministero degli Affari esteri come produzione ufficiale per il 500/o anniversario della morte di Leonardo.