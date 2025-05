Firenze: da lunedì nuova fase lavori tramvia in viale Giannotti

proseguono i lavori collegati alla realizzazione della linea della tramvia verso Bagno a Ripoli. La durata prevista è di 40 settimane. Per quanto riguarda il ponte da Verrazzano la prossima settimana saranno fatte alcune indagini preliminari, dalle ore 21 del 30 maggio fino alle 24 del 31 maggio.

Vanno avanti a Firenze i lavori per la realizzazione della linea della tramvia per Bagno a Ripoli: il 26 maggio è in programma l’avvio di un nuovo cantiere su viale Giannotti in continuità con quello in corso. In particolare da lunedì, spiega Palazzo Vecchio, i lavori andranno a interessare anche il tratto da via Traversari all’inizio di piazza del Bandino.

Il cantiere della tramvia “prende il via in netto anticipo rispetto al cronoprogramma”. La durata prevista è di 40 settimane. Per quanto riguarda il ponte da Verrazzano la prossima settimana saranno fatte alcune indagini preliminari, dalle ore 21 del 30 maggio fino alle 24 del 31 maggio.

“Come avevamo annunciato ecco il primo cantiere che inizia in anticipo rispetto alle previsioni del cronoprogramma – commenta l’assessore alla mobilità, viabilità e tramvia Andrea Giorgio -. Un risultato importante frutto dell’impegno continuo delle ditte, dei tecnici e dei nostri uffici e della grande collaborazione che ci consente di affrontare in modo risolutivo gli eventuali imprevisti, di velocizzare i lavori e di minimizzare i disagi”.

“Grazie a questa anticipazione – conclude Giorgio – parte delle lavorazioni per la tramvia saranno concentrate nel periodo estivo riducendo quindi l’impatto sulla circolazione. Il primo cantiere di viale Giannotti, iniziato a gennaio, è andato avanti celermente e con disagi limitati e contiamo che anche gli altri procedano nello stesso modo, ma saremo come sempre in ascolto di cittadini e attività economiche della zona, assieme al Quartiere 3 che è un supporto fondamentale. Ci sono altri due cantieri che dovrebbero partire prima, e saranno annunciati nei prossimi giorni, siamo al lavoro con i tecnici e le ditte su questo: passo dopo passo la tranvia va avanti”.