Riscaldamento, Firenze: da 1/11 si potrà accendere

Da domani 1 novembre a Firenze si potrà accedere il riscaldamento, sia nei locali privati che pubblici.

Lo rende noto Palazzo Vecchio spiegando anche che per quanto riguarda le caldaie comunali, sono state tutte convertite a metano ed è attivo un sistema informatizzato di telegestione e efficentamento energetico degli impianti, una sorta di ‘cervellone’ che da remoto controlla tutto, dalle accensioni agli spegnimenti agli eventuali guasti.

Per limitare l’impatto ambientale delle accensioni delle caldaie private e per garantire comunque un adeguato comfort degli ambienti, sarà possibile mantenere acceso il proprio impianto di riscaldamento per non più di 12 ore al giorno, distribuendo l’esercizio giornaliero in più fasce orarie.

Riguardo al Comune, l’assessore ai lavori pubblici Alessia Bettini spiega che ha oltre “400 caldaie in città tra uffici, scuole, palestre, centri anziani e centri sociali. Il 95% di queste è gestito tramite un sistema ‘intelligente’ in grado di rilevare le anomalie di funzionamento e le temperature esterne e interne mediante sonde distribuite all’interno degli edifici. In questi giorni in cui le temperature non sono ancora rigide, quindi, le caldaie non si accenderanno e sarà possibile un risparmio economico e un minore inquinamento ambientale.

Viceversa, se in un ufficio sono previste riunioni extra orario normale, il sistema provvederà ad allungare l’accensione della caldaia”.