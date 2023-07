Firenze, controlli a raffica ai bus turistici. La metà è stata multata

Sono 9 le violazioni riscontrate dalla Polizia Municipale durante il controllo fatto a bus turistici: 4 bus stranieri sono stati trovati in transito senza permesso Ztl bus Firenze, con sanzione di 87 euro e obbligo di regolarizzare l’accesso nella ztl, e 5 in sosta e bloccati con sanzione di 42 euro.

Non si fermano i controlli da parte della Polizia Municipale ai bus turistici in transito su Firenze.

Il reparto della Polizia Municipale di Rifredi ha infatti eseguito numerosi controlli, mirati questa volta ai bus turistici in transito e in sosta nel Quartiere 5: sono 18 i bus attentamente controllati su cronotachigrafo, posizione lavorativa del conducente, dotazioni di sicurezza del bus, estintori, martelletti alle uscite di sicurezza, ceppi fermaruote, usura pneumatici, revisione, igiene e pulizia del veicolo, verifica documentazione di viaggio e tutto quello che riguarda la sicurezza del viaggio, compreso interrogazione banche dati ed eventuali violazioni sul territorio italiano tramite portale nazionale delle infrazioni.

Dal controllo, sarebbero 9 le violazioni riscontrate, di cui 4 a bus stranieri trovati in transito senza permesso Ztl bus Firenze, con sanzione di 87 euro e obbligo di regolarizzare l’accesso nella ztl, e 5, 3 stranieri e 2 italian, trovati in sosta e bloccati come sanzione accessoria all’art 158 cds con sanzione di 42 euro.