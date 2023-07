Francesco Nuti, Firenze gli rende omaggio con una serata speciale

Firenze ricorda Francesco Nuti. Ad un mese dalla scomparsa del celebre regista e attore, il 12 luglio alle 21.15 in piazza Santa Croce amici e colleghi del regista scomparso interverranno all’evento ‘Dammi un bacino!’. A seguire ci sarà la proiezione del capolavoro di Nuti ‘Caruso Pascoski di padre polacco’, girato integralmente a Firenze e con scene importanti ambientate proprio in Santa Croce.

Tra gli ospiti confermati alla serata omaggio per Francesco Nuti, riporta una nota di Palazzo Vecchio, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi, Antonio Petrocelli, Ugo Chiti, e Sergio Forconi. L’evento è realizzato grazie al sostegno della Città metropolitana di Firenze e del Comune di Firenze e all’organizzazione dell’associazione Bang! con la collaborazione di Rti Mediaset, La Compagnia e Fairplay. La prima parte della serata sarà anche in diretta su Sky, al canale 501.

“Quando Francesco ci ha lasciato avevamo promesso che Firenze mai l’avrebbe dimenticato – dichiara il sindaco Dario Nardella -. Pochi giorni dopo la sua morte in piazza della Signoria avevamo fatto risuonare le note di ‘Sarà per te’ insieme ai suoi familiari, e mercoledì sera, a un mese dalla scomparsa, piazza Santa Croce lo omaggerà con una serata tutta dedicata a lui e alla sua poesia. Sarà l’occasione di ricordarlo come regista, attore, cantante e per rivedere o vedere per la prima volta uno dei suoi film più famosi e amati”.

“Sono felice che Firenze omaggi Francesco Nuti con questa grande serata – conclude il consigliere delegato per la fiorentinità di Palazzo Vecchio Mirco Rufilli -. Lo avevamo promesso fin da subito, perché crediamo fortemente che Francesco sia patrimonio di tutti noi e questo sarà il momento in cui tutti insieme potremo finalmente omaggiarlo, come merita”.