Firenze: con Enjoy alla scoperta delle Ville Medicee

Percorsi guidati firmati “Enjoy Firenze” alla scoperta, con esperti e archeologi, dei tesori artistici e architettonici delle Ville medicee La Petraia e Villa Corsini, riconosciute dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, e della città di Cortona.

Sabato 13 aprile in programma un viaggio alla scoperta di due splendide ville medicee ricche di tesori artistici e circondate da giardini all’italiana e riconosciute dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità: La Petraia, residenza del Re Vittorio Emanuele II, che conserva ancora il mobilio dell’epoca e alcune importanti statue di bronzo, e Villa Corsini, al cui interno è stato allestito un antiquarium che conserva una raccolta archeologica di marmi, urnette e iscrizioni antiche. La visita all’antiquarium verrà effettuata da una guida archeologa.



Domenica 14 in programma due iniziative fuori porta. La prima a Cortona dove il percorso partirà dalla porta bifora fino al MAEC, il Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona. Ci sarà anche l’occasione di visitare la mostra dedicata al cortonese Marcello Venuti e alle sue ricerche e scoperte ad Ercolano. La seconda nella città di Luni (SP) con i laboratori e le visite guidate per bambini e adulti del progetto “Luni si fa in tre!”, dove ogni mese viene proposto un laboratorio diverso: questa volta si tratterà di “A merenda con Apicio”, in cui i bambini riscopriranno il gusto degli antichi romani.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.enjoyfirenze. it