🎧 Firenze città della gentilezza: torna il ‘Festival dell’Italia Gentile’

Dal 17 al 23 maggio la seconda edizione del Festival dell’Italia Gentile sarà diffusa nei quartieri di Firenze.

Torna con la seconda edizione il Festival dell’Italia Gentile a Firenze. Un’iniziativa volta ad approfondire il tema della gentilezza nei più diversi ambiti, dal mondo dell’economia e dell’impresa a salute, benessere, educazione, dialogo interreligioso, arte, cultura e ambiente. Sei giorni, dal 17 al 23 maggio, nei cinque quartieri di Firenze.

In podcast l’intervista alla vicesindaca di Firenze Alessia Bettini e al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, a cura di Lorenzo Braccini.

Fulcro della kermesse sarà il salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, ma panel e momenti esperienziali e di confronto animeranno location dislocate in tutti i quartieri, dal museo Novecento al parco di San Donato, passando per teatro della Compagnia, BiblioteCaNova, chiostro di Santa Maria Novella, le Murate.

Il Festival dell’Italia Gentile presenterà ospiti come Daniel Lumera, autore bestseller, ideatore del metodo ‘My Life Design’, il disegno consapevole della propria vita personale, professionale, sociale, fondatore dell’Associazione My Life Design ONLUS e del Movimento Italia Gentile. Immaculata De Vivo, docente di Medicina alla Harvard Medical School e di Epidemiologia alla Harvard School of Public Health, fra le massime esperte al mondo nel settore dell’epidemiologia molecolare, della genetica del cancro e nello studio dei telomeri. Padre Guidalberto Bormolini, presidente dell’ODV TuttoèVita ETS, Donatella Bianchi, giornalista e presidente del WWF Italia, Sebastiano Somma, attore, Guido Stratta, direttore People and Organization del Gruppo Enel, Cristiana Capotondi, attrice, Lorenzo Baglioni, cantautore. E poi esperti, psicologi, architetti, filosofi, scrittori, studiosi, e tante altre sorprese.

È la seconda edizione della manifestazione organizzata da Comune di Firenze e MUS.E, assieme all’Associazione My Life Design ONLUS e all’ODV TuttoèVita ET.