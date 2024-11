Sicurezza, Firenze: arrivano cento nuovi agenti della Polizia Municipale

A Firenze arrivano cento agenti di polizia municipale under 30 e altri 100 verrano assunti nel 2025 per rafforzare i presidi di prossimità. “Lavorando insieme e coordinati, questa deve essere la strada giusta per combattere fenomeni di microcriminalità e far sentire più sicuri i cittadini”, ha detto la Sindaca Sara Funaro che salutato i nuovi arrivi insieme all’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio e all’assessora alle risorse umane Laura Sparavigna nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Sono 31 donne e 69 uomini, i più giovani hanno nati nel 2004 e i più ‘anziani’ hanno 32 anni. Sono i cento nuovi agenti di polizia municipale che questa mattina, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, hanno ricevuto il saluto dell’amministrazione comunale.

“Avevamo preso un impegno e così è stato – ha dichiarato la sindaca Sara Funaro – oggi abbiamo dato il saluto nel salone dei Cinquecento ai 100 nuovi agenti della polizia municipale che avevamo annunciato.

Un grande grazie ai nostri uffici che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. Con questi 100 e con gli altri 100 che assumeremo nel 2025 andremo a rafforzare tutti i presidi di prossimità che stiamo facendo in collaborazione con tutte le forze dell’Ordine, non solo quello che abbiamo alle Cascine ma anche presidi su tutti i quartieri, e più in generale andremo a lavorare sulla prossimità e la presenza degli agenti sul territorio, che è fondamentale per i nostri cittadini”.

“Ogni nuovo ingresso è un’occasione di portare nuove energie e potenzialità al nostro ente – ha sottolineato l’assessora al personale Laura Sparavigna – il dipendente è la persona che con il suo impegno garantisce accessibilità, efficacia ed inclusività per i servizi che eroghiamo e che vogliamo erogare. Le risorse umane sono, in tutto e per tutto, la forza e il cuore del nostro Comune. Quando noi parliamo di servizi e sogniamo una città sempre più sostenibile, plurale e accessibile questo passa dall’avere un’attenzione alla cura del personale, a una costante e continua assunzione e alla formazione di quest’ultimo”.

“Per noi è un passaggio importantissimo, il primo: a primavera ne arriveranno altrettanti. La città guarda a questi 100 ragazzi e ragazze con speranza e fiducia, perché potranno rispondere a quel bisogno di prossimità che tanto tante volte ci hanno manifestato i cittadini e le cittadine. – ha detto l’assessore a Sicurezza urbana e Polizia municipale Andrea Giorgio – Sarà una grande responsabilità per i neoassunti, che avranno molto da imparare dagli agenti già in servizio ma che potranno dare un grande contributo al bisogno di sicurezza delle persone. Con il comandante Passaretti abbiamo l’obiettivo di avere presenza costante e capillare in città. Adesso attendiamo fiduciosi anche gli agenti delle forze dell’ordine promessi dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e dei servizi della Pol-metro”.