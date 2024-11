Elezioni in Emilia R. ed Umbria: Giani ‘affermazione centrosinistra che guarda al futuro’

Elezioni regionali – “Congratulazioni a Stefania Proietti e Michele De Pascale per le vittorie in Umbria ed Emilia-Romagna! Una grande affermazione del centrosinistra che guarda al futuro. E’ il segnale di una politica che sceglie il progresso, la sostenibilita’ e il benessere delle comunita’. Avanti!” Cosi’ sui social Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, commenta i risultati delle elezioni in Emilia Romagna e in Umbria.

“Assistiamo ad una grande vittoria del Pd e del centrosinistra unito, quello che parte dai programmi, dalle idee, dalla visione del futuro per le Regioni che si prefigge di governare o di continuare a governare. Il grandissimo risultato di Stefania Proietti in Umbria e Michele De Pascale in Emilia-Romagna ha un valore importante non solo a livello territoriale, ma anche politico: quando il centrosinistra si presenta unito nei programmi, senza alleanze fatte con il goniometro, ma con un progetto costruito in rapporto alle persone e ai territori, torna vincitore capace di convincere le elettrici e gli elettori e di avere un consenso importante”. Così il segretario del Partito democratico della Toscana, il deputato Emiliano Fossi, commenta i risultati delle Regionali che ha visto vincere i due candidati del centrosinistra.

“In questo voto c’è da registrare un successo importantissimo del Partito democratico che cresce, come era cresciuto nelle elezioni in Liguria e alle Europee. Nel caso delle Regionali cresce ulteriormente, perché se confrontiamo i dati ottenuti ora con gli stessi dati alle Europee, vediamo che il nostro partito fa un grande balzo in avanti”. Per Fossi questi risultati “rappresentano un messaggio molto forte al Paese ma soprattutto alla maggioranza che si trova al governo: questa destra arrogante e baldanzosa sappia che il centrosinistra, se unito, torna competitivo e vittorioso. Questo ci dà una spinta per affrontare i mesi che ci traghetteranno alle Regionali in Toscana nel miglior modo possibile e per lavorare sulle idee, sui contenuti, sui programmi, sulla visione del futuro che vogliamo realizzare. Complimenti ai due neopresidenti di Regione eletti, alle forze di centrosinistra, a tutto il Partito democratico e alla nostra segretaria Elly Schlein – conclude – che ha pervicacemente continuato con tanta forza e pazienza a costruire questa idea di campo progressista”.