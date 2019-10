Firenze: bus investe donna sulle strisce, grave una 51enne

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8:30 in via Orsini. La donna, una 51enne, è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale la donna, mentre stava attraversando all’altezza dell’incrocio con via di Ricorboli, sarebbe stata colpita dal bus diretto verso piazza Ferrucci.