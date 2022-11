Firenze, bimbo trova un bossolo nella siepe delle scuola

Firenze, nella giornata di lunedì 14 novembre, un bossolo d’arma da fuoco è stato rinvenuto nei pressi della scuola elementare ‘Collodi’, in via Maffei, sita nel quartiere Le Cure.

Nella mattinata di oggi, mentre giocava nel giardino della scuola, un bambino ha ritrovato un bossolo d’arma da fuoco celato in una siepe. Il bimbo ha segnalato quanto ritrovato all’insegnate, che ha provveduto ad avvisare i carabinieri. Sul posto sono quindi intervenute subito le forze armate della stazione di Rifredi. Dopo una prima analisi, si è accertato che si tratta di un bossolo calibro 7,65 Peca del 1976, in cattivo stato di conservazione e che la munizione è a salve. Sembrerebbe si tratti di una di quelle in uso alle Forze Armate durante esercitazioni.

Nel ritrovamento della munizione il bimbo non si è ferito né ha riportato alcun problema. Secondo quanto ricostruito in una prima ipotesi dall’Arma, proprio per lo stato del reperto, pare sia da escludere che sia stato sparato un colpo vero, mentre è invece possibile che il bossolo sia stato accidentalmente perso da un militare. In ogni caso, vengono esclusi al momento intenti intimidatori o, comunque, criminosi. La munizione ritrovata è stata messa sotto sequestro e sono previsti ulteriori accertamenti.