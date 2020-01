Firenze: autista scuolabus arrestato per violenza sessuale

L’uomo, 64 anni, avrebbe abusato sessualmente di una donna all’interno dentro il minivan della ditta di trasporti cui è dipendente, che offre un servizio privato di accompagnamento di bambini a scuola.

Secondo quanto emerso, l’uomo lavorerebbe da tempo come autista per la società, che offre un servizio di accompagnamento degli alunni per conto di una scuola privata a Firenze. La presunta violenza, risalente all’ottobre 2019, si sarebbe verificata nel parcheggio dell’istituto scolastico, dove l’uomo aveva dato appuntamento alla mamma di un bambino, che lo aveva contattato dicendosi interessata ad usufruire del servizio di accompagnamento per il figlio.

A quanto ricostruito, Il 64enne dunque l’avrebbe fatta salire nel van con il pretesto di definire il costo del servizio, e poi per circa dieci minuti l’avrebbe palpeggiata impedendole di uscire dal veicolo. Dopo essere riuscita a scappare, la donna avrebbe dato subito l’allarme parlando prima con un’amica e poi col personale della scuola. Dopo si sarebbe recata al pronto soccorso, dove le sarebbe stato riscontrato uno stato di forte ansia dovuto all’accaduto. Le indagini, coordinate dal pm Giacomo Pestelli, sono state condotte anche attraverso l’acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della scuola.