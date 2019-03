Firenze, amministrative: “con Bocci speriamo di vincere a 1/o turno”

Lo dice Jacopo Alberti, consigliere regionale della Lega Nord Toscana. Bocci: auspico campagna a insegna rispetto

“Bocci è il candidato di tutto il centrodestra, è stato indicato dalla Lega e recepito dagli alleati, ne siamo felicissimi, parte ufficialmente la campagna elettorale che ci vedrà protagonisti fino al 26 maggio: speriamo di poter vincere al primo turno, ma non sarà un problema andare al ballottaggio e vincere”. Così Jacopo Alberti, consigliere regionale della Lega Nord Toscana, a margine di un convegno sull’Europa organizzato oggi a Firenze. Parlando delle elezioni europee Alberti ha detto che “è stato fatto anche il mio nome insieme ad altri da parte della Lega toscana, ma le decisioni le deve prendere Matteo Salvini e il consiglio federale quindi si tratta di aspettare ancora qualche giorno”.

“Come candidato sindaco del centrodestra ho rispetto per tutti: per i 5 Stelle, per il Pd, per tutte le forze politiche, mi piacerebbe che fosse una campagna elettorale in cui tutte le persone si rispettano, se la politica per prima non si muove in maniera costruttiva, ma manifesta un modo di fare irrispettoso poi non ci possiamo lamentare di quello che succede per le strade”.

Questo quanto invece ha dichiarato il candidato a sindaco di Firenze per il centrodestra Ubaldo Bocci parlando a margine di un convegno a Firenze. Rispondendo a una domanda sulla campagna elettorale in vista delle amministrative, Bocci ha detto che è “fondamentale che la politica dimostri di essere rappresentata da persone degne, e che comunque vada la partita ognuno abbia giocato in maniera rispettosa e corretta nei confronti dell’avversario”.