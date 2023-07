PODCAST | Firenze: allerta caldo nei prossimi giorni: "Serve grande attenzione" 🎧 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:29 Share Share Link Embed

Si prevede una settimana all’insegna del grande caldo, ma, grazie alle piogge di maggio, non ci sarà siccità. Il sindaco Nardella: “Il vero vaccino contro le isole di calore è la forestazione urbana”

“Quest’anno non abbiamo emergenza siccità grazie alle piogge di maggio e giugno ma questo caldo va gestito con grandissima attenzione”, ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella a proposito, dell’emergenza caldo.

“L’ondata di calore durerà almeno una settimana e non è detto che non tornino ondate di questo tipo”, ha, inoltre, sottolineato. Il sindaco ha avvisato i cittadini della prossima ondata di caldo prevista per i prossimi giorni: “Si parla di almeno una settimana con temperature alte. L’appello è a uscire meno possibile o evitare del tutto di uscire all’aperto nelle ore più calde, bere tantissimo, mangiare cibi leggeri, vestirsi in modo leggero”.

Oggi il Comune lancerà il messaggio di ‘Alert system’ telefonico per invitare i cittadini a prestare la massima attenzione. “Pochi minuti fa abbiamo registrato la temperatura di 37,8° nella centralina dell’Orto botanico”.

Questo dato dei 37,8°C allerta, in particolare, chi è solito frequentare il centro della città nelle ore più calde del giorno; a riguardo Nardella ha affermato che “il nostro obiettivo è colpire proprio le isole di calore e lo facciamo soprattutto con i progetti di forestazione urbana”.

Il vero vaccino contro le isole di calore, ha inoltre aggiunto, “è la forestazione urbana: ci vuole più verde pubblico, più piante. Per questo va avanti il nostro piano da 5.000 piante nuove che si sommano a quelle che abbiamo già piantato”.

Un’altra soluzione è togliere cemento dove è possibile, ha concluso il sindaco, “e investire sulla bio-edilizia: il palazzo di via Torre degli Agli, che mi auguro inaugureremo a inizio 2024, è un esempio di edilizia sostenibili. Sono 90 appartamenti, tutti in legno, è il più grande edificio in Italia totalmente in legno salvo le strutture portanti e le fondamenta. Le case in legno reagiscono meglio all’equilibrio termico”.

In ogni caso si prevede che non verrà pareggiato il record del 1983.