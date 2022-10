Firenze: al via riqualificazione mercato S.Lorenzo

Via libera alla riqualificazione dell’ingresso del mercato centrale di San Lorenzo, a Firenze. E’ quanto prevede il progetto definitivo che ha avuto l’ok della giunta di Palazzo Vecchio su proposta degli assessori Titta Meucci (lavori pubblici) e Federico Gianassi (commercio e attività produttive) per un investimento di 100mila euro.

L’intervento, si legge in una nota del Comune di Firenze, riguarda lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di parte dell’ingresso principale del mercato, con particolare riferimento al tema dell’accessibilità e dei flussi d’uscita.

“Andiamo avanti con gli interventi per riqualificare le strutture dei mercati storici cittadini – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Meucci -, mentre sono in dirittura d’arrivo i lavori alla pavimentazione che prevediamo di completare in tempo per la piena operatività delle feste natalizie in una struttura ancora più funzionale e accogliente. Dalla primavera sarà quindi possibile partire con i lavori per il nuovo ingresso, sempre concordando le tempistiche con gli operatori”.

“Prosegue il nostro impegno per mercati sempre più belli – ha aggiunto l’assessore al commercio e alle attività produttive Gianassi -. Con questo progetto valorizziamo un mercato storico frequentato da tanti fiorentini e caratterizzato una forte identità ma che sa guardare al futuro. Noi li accompagniamo in questo percorso”.