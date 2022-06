Firenze, al Torrino Fiom in Festa 2022!

Tanta politica, tanta cultura, ma anche ‘il ricreativo’ con spettacoli, concerti, cinema. In riva all’Arno. Fiom in festa debutta il 29 giugno per terminare il 2 luglio

Un luogo per discutere, riflettere conforntarsi, ma anche per stare bene, in compagnia, in uno dei posti più belli di Frienze miracolosamente salvato dalla privatizazione degli stazi pubblici soprattutto nelle aree più pregiate del centro.Anche quest’anno torna la Festa della Fiom! Da mercoledì 29/06 a sabato 02/07, al Circolo del Torrino della Rondinella, ti aspettano quattro serate ricche di incontri su tematiche diverse, presentazione di libri, dibattiti legati al lavoro e non solo, concerti.

Tanti gli ospiti in un cartellone fitto di eventi.