Firenze aderisce al Manifesto del distretto di economia civile

Lo prevede una delibera della vicesindaca e assessora all’ambiente del comune di Frienze Paola Galgani

La giunta di Firenze ha deciso di aderire al manifesto del distretto di economia civile “volto a creare un ecosistema territoriale che promuove lo sviluppo sostenibile attraverso la collaborazione tra vari attori della comunità, come il terzo settore, imprese, cittadini e amministrazioni pubbliche”.

il Manifesto da ora in poi diventa documento di indirizzo dell’azione amministrativa. Lo prevede una delibera della vicesindaca e assessora all’ambiente del comune di Firenze Paola Galgani.

Il distretto di economia civile si impegna a favorire la conversione ecologica dell’ambiente urbano di Firenze, promuovendo mobilità sostenibile e gestione eco-responsabile degli spazi urbani; a promuovere l’inclusione sociale e i diritti umani, contrastando le iniquità e sostenendo la partecipazione attiva dei cittadini; a diffondere un sistema di produzione e consumo alimentare sostenibile attraverso programmi di educazione e sensibilizzazione.;

“E’ un percorso che, come Comune di Firenze , abbiamo cominciato da tempo e che ora diventa operativo – afferma Galgani – perché vogliamo recuperare un’economia sostenibile che metta al centro l’uomo e che dia ai cittadini gli strumenti per comprendere il mondo intorno a loro. E’ un impegno che ci siamo presi e che oggi trasformiamo in un manifesto che guidi le azioni della nostra amministrazione, e il cambiamento è già in corso

. L’azione amministrativa sarà guidata da tre principi:

conversione ecologica nel paesaggio urbano fiorentino, inclusione sociale e diritti umani, ed educazione e formazione permanente per un sistema alimentare sostenibile”