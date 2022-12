Firenze, a Capodanno tramvia no stop e Ztl in centro

Firenze, il centro cittadino si anima per accogliere il nuovo anno: tornano la Ztl e la tramvia no stop.

I tram viaggeranno no stop sulle linee T1 e T2 con il consueto orario del sabato e durante la notte i passaggi avverranno ogni 10-25 minuti. Anche gli autobus prolungano l’orario di corsa, infatti cinque le linee di bus – 6, 11, 14, 17 e 23 – di Autolinee Toscane in servizio fino alle 2.30. Per quanto riguarda la municipale saranno oltre 100 gli agenti al lavoro per le attività di pronto intervento, rilievo incidenti, controllo del territorio e per i servizi nelle principali piazze del centro storico interessate dagli eventi organizzati dal Comune. La Ztl proseguirà no stop con le modalità del provvedimento diurno: le porte telematiche rimarranno quindi in funzione dalle 7.30 di sabato 31 dicembre fino alle 8.00 di domenica 1° gennaio. In deroga si prevede la possibilità di transito contemporaneo anche alle seconde auto dei residenti dei settori A, B e O il cui numero di targa è riportato sul permesso cartaceo. Nel centro storico di Firenze, zona con probabile maggior afflusso di persone, saranno sospese le occupazioni di suolo pubblico con sedie e tavolini, ad eccezione dei dehors.

Per quanto riguarda gli eventi, in Piazza Signoria, piazza Santissima Annunziata, piazza San Lorenzo e piazza del Carmine non sono previsti particolari provvedimenti di limitazione della circolazione: si tratta di aree pedonali nelle quali sarà consentito il transito ai mezzi degli organizzatori per gli allestimenti. Per gli appuntamenti in Oltrarno, sono previsti divieti di transito al passaggio delle bande itineranti. I percorsi sono due e interesseranno rispettivamente la zona di piazza del Carmine-Piazza Santo Spirito-Piazza Pitti e quella di San Niccolò.