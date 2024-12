Firenze: 2.200 persone controllate da Pol-Cascine, 52 denunce

Oltre 2.200 persone controllate (di cui 1.700 straniere), 52 denunce tra cui 15 per spaccio di droga e 17 per violazione delle normative sull’immigrazione: sono alcuni dei numeri della Pol-Cascine il servizio di sicurezza mirato sull’area a Firenze che ha preso il via a fine settembre.

Dall’inizio del progetto pol-cascine si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono state impegnate 247 pattuglie con 401 tra agenti e ispettori. Da inizio novembre sono arrivati i ‘rinforzi’ grazie alle nuove assunzioni. In totale sono stati 13 gli ordini di allontanamento effettuati. Gli interventi sono stati fatti anche contro il ‘mercatino abusivo’, con sanzioni e sequestri di merce varia per quasi 200 oggetti. S

Sul versante amministrativo, le pattuglie della pol-cascine hanno sottoposto a verifica, anche grazie ai dispositivi in dotazione alla polizia municipale come il targa system, 1.429 veicoli con 45 infrazioni rilevate.

“Voglio ringraziare nuovamente gli agenti impegnati in questo importante servizio per il grande lavoro che stanno facendo nell’area, assieme anche alle altre forze dell’ordine sempre nell’ottica di un coordinamento che funziona – dichiara l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio -. Quello della pol-cascine è servizio molto apprezzato dai cittadini, che grazie ai nuovi assunti è stato rafforzato e che andrà avanti perché il nostro obiettivo è restituire tutto il parco ai cittadini”.

“Non possiamo accettare che ci siano zone in città dove le regole non valgono – aggiunge Giorgio – e dove i cittadini non possono andare: con il presidio del territorio e le iniziative per aumentare la vitalità delle Cascine come quelle legate al Natale e il recupero della Pagoda dell’ex Meccanò, in cui i lavori sono ripartiti, siamo impegnati in una sfida importantissima di rilancio di un parco dove ogni giorno migliaia di fiorentini fanno sport, attività culturali e sociali. Non dimentichiamo poi il recupero. La sicurezza è un diritto fondamentale delle persone e vogliamo garantirla in ogni modo”.