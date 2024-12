GenZ: Giovani attivi, come quando e perché? In studio Bernard Dika

Bernard Dika – ideatore della manifestazione Next Generation Fest e portavoce del presidente della Regione Toscana Giani con delega alle politiche giovanili- ospite nella nostra trasmissione GenZ.

La riflessione e il confronto di idee hanno ruotato intorno ai giovani attivi, sull’idea di partecipazione promossa proprio dal nostro ospite all’interno del Next Generation Fest, manifestazione arrivata alla terza edizione.

E su questo proprio il creatore ribadisce che “mancava uno spazio dove i giovani potessero sentirsi protagonisti. La Regione insieme ai ragazzi delle scuole si sono domandati che evento mancasse per la loro generazione: ed ecco che lo abbiamo creato”. Precisando che “una delle tante frasi dette dai giovani è stata: non mi sento solo, nella voglia di migliorare il posto in cui vivo”.

Non sono mancate le proposte, coinvolgendo maggiormente quelle realtà culturali e sociali giovanili che rappresentano tante piccole comunità che meritano di essere raccontate.

È stata anche l’occasione per parlare di GiovaniSì, quella che ho definito “la piattaforma virtuale e fisica” per i giovani della Regione Toscana. Uno strumento che – se saputo usare – può costituire una grande occasione di crescita e opportunità per ragazzi e ragazze.

Sono ben quindici mila i giovani che usufruiscono, ad esempio, della borsa di studio grazie al bando dell’azienda regionale del diritto allo studio; e proprio Bernard Dika ribadisce essere “uno strumento in più che funziona”.

Dunque si può parlare di un percorso in crescita, con tanti obiettivi da raggiungere, con un immagine – talvolta anche comunicativa – da svecchiare ma con un focus ben definito: quello di rendere la generazione Z sempre più portagonista attiva. Senza indossare panni nei quali è difficile districarsi, o che potrebbero risultare alla lunga troppo pesanti. In fondo la peculiarità di un giovane è la sua ingenuità, la sua creatività e la voglia di sognare, pur facendo i conti con la realtà.

Leonardo Margarito

