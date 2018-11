Fiorentina Women’s, è andata male!

Firenze, il cammino della Fiorentina Women’s in Champions League purtroppo si è fermato come l’anno scorso agli ottavi, le viola hanno perso mercoledì sera al Franchi contro il Chelsea per 6-0.

All’andata, a Londra, la squadra delle Fiorentina Women’s aveva perso di misura per 1-0, lasciando la speranza di una rimonta, che avrebbe potuto portare alla qualificazione.

Le ragazze del Chelsea però, campionesse d’Inghilterra in carica, mercoledì sera hanno messo in campo tutta la loro esperienza e la loro qualità, alla Fiorentina non sono bastate il cuore, l’impegno e la spinta di tremila tifosi.

Per le inglesi, che hanno chiuso in dieci per l’espulsione diretta di Bright, espulsa per aver fermato una chiara occasione da gol, sono andate a segno nel primo tempo al 24′ Spence e al 38′ Kirby, nella ripresa ancora Kirby (rigore) al 7′ e al 18′, Cuthbert al 12′ e Bachmann al 23′.

È stata una bella però serata al Franchi, con tremila persone che hanno sostenuto la squadra viola fino alla fine, tributando alle ragazze un lungo applauso finale in piedi nonostante la brutta sconfitta, ma il calcio femminile è così ci si diverte anche quando si perde!

Forza Fiorentina Women’s, siamo con voi!