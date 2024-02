Fiorentina: Commisso “Bene restare al Franchi, restano dubbi su soldi per restyling”

Fiorentina – “Sicuramente restare al Franchi per una stagione è una buona cosa. Ma resta il dubbio su dove verranno trovati i soldi per chiudere il restyling e per il Padovani. Mi auguro che la Fiorentina possa giocare al Franchi nel 2026, anno del centenario”.

Così il proprietario e presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ai media ufficiali della società viola, sulla vicenda del restyling dello stadio Franchi dopo che nei giorni scorsi il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato che anche con i lavori che cominceranno a breve la Fiorentina potrà giocare nello stadio anche nella stagione 2024-2025.

Sul tema è intervenuto anche il dg della Fiorentina Joe Barone, sottolineando che ci sono ancora molti dubbi e problemi da risolvere: “Ci sono tanti temi ancora da capire, come l’affitto o la concessione. Oppure cosa significa 22mila posti per il Franchi. Oltre a voler capire la situazione per la stagione 2025/26: noi abbiamo da festeggiare i 100 anni della Fiorentina. La situazione Padovani poi non è abbastanza chiara”.

“In questi giorni ho avuto modo di parlare con tutta la squadra, i dirigenti e lo staff. Voglio ricordargli che io sono sempre vicino a chi lavora per me, ho cominciato così nel 2019 e continuerò a farlo. Non sono contento dei risultati ottenuti ma nella mia proprietà è la stagione migliore. Abbiamo 34 punti e solo un anno ne avevamo di più, 35. Abbiamo avuto già momenti simili e siamo sempre stati capaci di rialzare la testa e ce la faremo anche stavolta insieme ai nostri tifosi. Gli ho ricordato che hanno la responsabilità di indossare la maglia viola”. Così Commisso ha commentato anche l’inizio del 2024 non positivo della sua squadra. Lo stesso Commisso ha voluto chiarire che non esiste nessun problema Italiano, rinnovando al tecnico la sua fiducia: “Parlo spesso con Vincenzo Italiano e ovviamente ha la nostra completa fiducia. Ha svolto un lavoro straordinario e ha raggiunto grandi risultati, sa che ha tutto il nostro supporto – ha sottolineato Commisso – Trovo imbarazzante chi dice che abbiamo problemi, lo fa solo per mettere zizzania. Poi non mi sono piaciute anche le parole nei confronti di Biraghi che è il nostro capitano, si impegna sempre dando il massimo”.