Fiorentina, 30mila al Franchi per la finale di Conference

Sale la febbre in vista della finale di stasera tra la Fiorentina e il West Ham. In palio c’è la Conference League e in casa viola si sogna la conquista di un prestigioso trofeo internazionale. Non tutti i tifosi della squadra di Italiano, però, potranno essere a Praga.

E così in molti saranno al Franchi, dove sono poco meno di 30mila i biglietti venduti per assistere, attraverso i maxischermi, alla finale di Conference League. La gara si gioca a Praga ma la Fiorentina ha scelto di aprire il Franchi per venire incontro ai tifosi, garantendo l’accesso al prezzo simbolico di cinque euro. La risposta è stata positiva e il Franchi sarà praticamente sold out, considerato che non tutti i settori saranno aperti e che quindi la capienza è ridotta rispetto ad una gara di serie A.

Intanto nella serata di ieri è stato effettuato il sopralluogo allo stadio della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per verificare l’idoneità e il corretto montaggio delle strutture a tutela degli spettatori.

Viste le tante richieste è stato deciso di aprire il Franchi con queste modalità: ci saranno tre maxischermi a terra sotto la Curva Fiesole, davanti alla Maratona e davanti alla Tribuna più quello ‘fisso’ che è posizionato sopra la Curva Ferrovia. Lo stadio, che vedrà oltre 30mila presenze, dovrà essere liberato dopo la cerimonia di premiazione.